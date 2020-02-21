В Вильнюсе открылась Вильнюсская книжная ярмарка

В Вильнюсе, выставочном центре Litexpo, открылась 21-ая, книжная ярмарка, которая будет длиться 4 дня.

В этом году организаторы приглашают читать Литву и мир: со всех сторон, по всем направлениям, на всех языках и во всех смыслах. Призывают открывать и узнавать свою историю, культуру, науку и другие сферы жизни как живой, открытый текст, который вечно пишется, никогда не заканчивается, и который может прочитать каждый.

Президент Литвы Гитанас Науседа в настоящее время находится в отъезде, поэтому присутствовать не смог, но Соната Шульце, старший советник по науке, культуре и образованию, передала его приветственные слова: "Уважаемые организаторы Международной книжной ярмарки, участники, гости, приветствую всех, кто книжную ярмарку, призывающую жить без формул, встречает с открытым сердцем. Оно часто является тем ориентиром, по которому книги находят нас, а мы - их”.

"Литве есть, кем гордиться, талантливыми мастерами слова, издателями, исследователями текстов, читающей нацией. Желаю мужества и любопытства для того, чтобы выйти за рамки обычного и искать множество открытий. Будь то долгожданная книга, встреча с любимым писателем, хорошая музыка или хорошее кино", - продолжила она.

Посетителей ярмарки, как обычно, ожидают их излюбленные пространства и сотни разных мероприятий. Здесь снова встретятся читатели и писатели из Литвы и из-за границы, пространства будут у Библиотек, творческого пространства "Ты можешь создать книгу", Музыкального зала, Литовского национального радио и ТВ, будет действовать дискуссионный клуб, Уголок писателей, Книжный кинозал, пассаж букинистов, художественные выставки, Гостиная литераторов.

Как добраться

На ярмарку можно будет попасть с помощью автобуса 177R. Он курсирует с остановки "Кольцо Озо" (Ozo žiedas), охватывая большое количество остановок, в том числе в центре, до выставочного центра LITEXPO.

Foto: Скриншот

Проезд в автобусе производится по тому же принципу, что и в наземной транспорте города: карточка вильнюссца, мобильные билеты в приложениях m.Ticket или Trafi, билеты, приобретенные у водителя автобуса.

Foto: Скриншот

Время работы выставки:

Пятница, 21 февраля, 10-21ч. "Пятница без формул"

Суббота, 22 февраля, 10-21 ч. "День открытых встреч"

Воскресенье, 23 февраля, 10-17 ч. "Семейное воскресенье"