AccuWeather представил прогноз на эту весну: рекордно теплой может быть не только зима

После рекордно теплой зимы прогнозируют теплое начало весны.

В группе "Погода и климат в Литве" на фейсбуке сообщается, что AccuWeather уже представил прогноз на весну.

"Прогнозируют теплую весну, будет меньше осадков, а это опасно, поскольку возможна засуха. Другие прогнозы показывают более высокую температуру и осадки в норме, это хороший знак. Но на самом деле, никто не знает, что будет, поскольку составить точный прогноз на такой долгий срок сложно", – сказано на фейсбуке.

Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас скептически отнесся к прогнозу этого излюбленного любителями источника.

"Я не уверен, но мне кажется, что это частная компания, это не государственное ведомство. Мы (как и многие в Европе) опираемся на данные Европейского центра прогнозов. Я все же скептически относился бы к такой информации. Долгосрочные прогнозы и без того не слишком надежны, один месяц - вот максимальный срок прогнозов, и то в таком случае точность хромает", – сказал Валюкас.

В соответствии с прогнозами, которыми руководствуется Литовская гидрометеорологическая служба, и впредь будет теплее обычного.

"Март у порога, так если взглянуть на этот месяц, видно, что его прогнозируют на 2 градуса теплее обычного, осадков прогнозируют меньше обычного", – сказал синоптик.

Он заметил что в Литве это уже будет не первый теплый месяц подряд.

"Зимние месяцы были очень теплыми, январь был самым теплым, какой у нас был. Февраль тоже был очень теплым, а тут еще и март будет теплее обычного", – сказал Валюкас.

Он сказал, что это необычный год, но не стоит надеяться, что так будет всегда. Правда, он заметил, что времена года в Литве изменились.

"Если взять период в 100 или 50 лет, то больше всего изменилась зима – она и потеплела и стала короче. Зима начинается позже и заканчивается раньше", – сказал Валюкас.