Президент Литвы готовится ко второму раунду переговоров по бюджету ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Брюсселе готовится ко второму раунду переговоров о новом бюджете Евроюза на 2021-2027 годы. Саммит проходят в атмосфере споров по возможностям компенсации последствий выхода Великобритании из Сообщества.

Первый раунд состоялся в четверг вечером, а в пятницу ночью продолжились двухсторонние консультации с председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем.

Двухсторонняя встреча Ш. Мишеля и Г. Науседы состоялась под утро в пятницу, около 4 часов по литовскому времени, подтвердили BNS дипломатические источники.

По их словам, новый раунд переговоров может начаться около полудня по литовскому времени, однако пока не ясно, будут ли руководители стран рассматривать обновленный проект бюджета или решат перенести дискуссии на следующий весенний саммит.

Накануне переговоров сформировались два блока государств – более богатые и вносящие большие взносы страны, выступающие за более скромный бюджет, а государства, получающие из него больше средств, хотят, чтобы бюджет был больше.

По словам дипломатов, наиболее жестко сокращения расходов требует так называемая "экономная четверка" – Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция.

В вопросе средств смычки – прогресс, но фермеры хотят больше

Представленный неделю назад проект позволил бы Литве надеяться на некоторое повышение средств фондов смычки, по сравнению с прежним предложением, но Балтийским странам еще не удалось обеспечить более интенсивный рост прямых выплат фермерам.

В проекте предлагается выделить дополнительные средства государствам, которые потеряли много жителей. Благодаря такой предложенной формуле Литве достанется дополнительно около 180 млн евро.

Помощь фондов смычки для Литвы может сократиться на 24%, по сравнению с нынешним бюджетом 2014-2020 годов, – такая планка предусмотрена для всех государств-членов. Эта помощь Литве и другим странам региона обрезается с учетом уровня развития экономики.

Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют 170 евро за гектар, а средний показатель в ЕС – около 259 евро. По предварительным подсчетам, последовательно повышаемые выплаты литовским фермерам в 2027 году могут превысить 200 евро за гектар и составить 80% среднего показателя в ЕС.

Г. Науседа, встретившийся в четверг в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.

Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.

На закрытие ИАЭС предлагается выделить 490 млн евро. Литву обяжут внести 14% собственных средств. Это предложение ЕС соответствует предложениям Еврокомиссии, между тем обязательство внесения собственных средств снижается на 6 проц. пунктов. Правительство Литвы запрашивало 672 млн евро.

Литва также просит увеличить финансирование схемы калининградского транзита, по которой 400 тыс. российских граждан ежегодно пересекают территорию Литвы в упрощенном порядке. Литва просит 215 млн евро, ведомства ЕС пока предлагают 139 млн евро.

Дополнительное напряжение вызывает то, что новый бюджет сокращается в связи с уходом Великобритании из ЕС. Смычка и сельское хозяйство получат меньше средств потому, что возникают такие новые приоритеты, как борьба с климатическими изменениями, миграция, совместная оборонная политика и безопасность.