Иммиграция в Литве: зарплаты будут зависеть от двух факторов

"Влияние иммигрантов на зарплату зависит от того, конкурирует ли рабочая сила или дополняет навыки местных рабочих", – сказала старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы Лаура Моцюнайте.

Она сказала, что большая часть иммигрантов в Литве работает в транспортном и строительном секторах.

"Обычно это рабочие места, не требующие высокой квалификации, поэтому на первый взгляд кажется, что в Литву приехали иммигранты, конкурирующие за рабочие места. Но тут важно оценивать ситуацию на рынке труда в Литве. Большая часть иммигрантов работает в тех секторах, где ощущается нехватка работников", – сказала Delfi Моцюнайте.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис заметил, что в этих секторах наблюдается некоторое замедление роста зарплат.

DELFI продолжает цикл статей о работающих в литовском транспортном секторе иммигрантах.

В статье "Рост иммиграции в Литве: чего стоит ждать?" Моцюнайте отмечает, что зарплаты работников, которых заменят иммигранты, вероятно, снизятся, а в тех сферах, где иммигранты дополнят работников своими навыками - могут увеличиться.

"Однозначного ответа на вопрос, как иммиграция действует на зарплаты в принимающей стране теория дать не может, поскольку это влияние зависит от разных факторов. Это зависит от самого рынка, времени, масштабов иммиграции, навыков местных работников и иммигрантов, мобильности капитала и других факторов, от общей экономической ситуации в стране", – писала экономист.

Она отмечает, что в США раньше отмечали отрицательное влияние иммиграции на зарплаты низкоквалифицированных работников.

"Если количество иммигрантов в популяции составляет 1%, то зарплаты низкоквалифицированных работников снижаются на 1,2%. А при иммиграции высококвалифицированных работников в такой же пропорции, зарплаты увеличиваются на 7–8%, а местных жителей без высшего образования – на 3–4%", – писала экономист.

"Если иммигранты конкурируют, а не дополняют навыки местных, то может расти уровень безработицы в этой группе. Однако отмечается, что даже в случае конкуренции, на тех, у кого образование лучше, это сказывается минимально", – сказала она.

Мачьлис заметил Delfi, что, согласно статистике, эмигрантов в Литве немного, поэтому нет необходимости в тщательном отборе эмигрантов, который практикуют некоторые страны, например, Канада, Австралия.

"От Австралии и Канады и от других прогрессивных стран мы отличаемся еще и тем, что у нашей границы не стоят вереницы иммигрантов, желающих работать здесь – мы непривлекательны для многих квалифицированных работников.

Нужны некоторые вехи в политике иммиграции, но избыточные бюрократические барьеры могут отбить желание ехать сюда у неквалифицированных и квалифицированных работников", – сказал он.

В своей статье Моцюнайте заметила, что после восстановления независимости из Литвы уехали больше 700 000 человек, или в среднем по 24 400 человек в год.

"Большая часть эмигрантов – жители трудоспособного возраста. Вместе с низкой рождаемостью высокий уровень эмиграции обусловил тот факт, что за последние 20 лет количество работоспособных людей в Литве сократилось на 15%", – пишет он.

Из-за упрощенного порядка иммиграции в последние два года количество иммигрантов из Беларуси и Украины в Литве увеличилось в 3 раза, а в 2019 г. впервые со времен объявления независимости в стране фиксировался положительный баланс миграции.

"В Литву в прошлом году приехало рекордное количество иностранцев – почти 20 000. За последние 5 лет количество иностранцев в Литве удвоилось", – заметил Мачюлис.

Экономист указал, что, по данным "Евробарометра" 28% литовцев считают иммигрантов проблемой.

"Кажется непоследовательно одновременно сожалеть об эмиграции и проявлять недовольство в связи с иммиграцией, разве что предположить, что родившиеся в Литве на голову выше родившихся на других территориях планеты. Но точно ли так важно, где родился человек, который строит у нас дома, готовит еду, создает программное обеспечение и управляет автомобилями? Пока эти люди соблюдают литовские законы, платят налоги и уважают местные традиции, они могут быть полезными и полноценными членами общества", – считает Мачюлис.

Между тем Моцюнайте говорит, что несмотря на то, что пока иммигранты, приезжающие в Литву - это жители близких по традиции регионов, в будущем ситуация может измениться. "Поэтому нужно воспитывать толерантность в отношении иммигрантов. Важно также обеспечить гармоничную интеграцию иммигрантов. Образование и информирование общества, а также интеграция иммигрантов - важные факторы, которые помогут избежать напряжения в обществе", – сказала она Delfi.