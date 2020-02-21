В Клайпеду идет крупный груз СПГ из Норвегии

В Клайпеду идет новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже девятое судно с СПГ от концерна Equinor в начавшемся в октябре прошлого года газовом году.

"Планируется, что газовоз Arctic Voyager придет в Клайпедский порт 25 февраля. Будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – прокомментировал BNS оператор терминала СПГ Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.

С октября в Клайпеду пришло и 20 небольших грузов СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод компании "Новатэк". Все они доставили грузы в объеме до 10 тыс. кубометров.