Литву посетит представитель Макрона по диалогу с Россией

В феврале в Литву для консультаций прибудет представитель президента Франции Эммануэля Макрона по стратегическому диалогу с Россией Пьер Вимон.

Дипломатические источники сообщили BNS, что Вимон посетит Вильнюс 27 февраля.

В конце прошлого года Макрон поручил опытному дипломату Вимону заняться восстановлением стратегического диалога между Европой и Россией.

Президент Франции предлагает Европе, оставаясь требовательной и придерживаясь своих принципов, вновь вступить в стратегический диалог с Россией.

Литва не разделяет такую позицию и призывает изолировать Россию до тех пор, пока она не изменит своего агрессивного поведения на соседних территориях и на Ближнем Востоке.