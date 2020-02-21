Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей

Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им дорогу, когда они идут по пешеходному переходу. Однако реже вспоминают, что у пешеходов тоже есть обязанности. Часто пешеходы убеждены, что право первенства - за ними, но забывают, что это не означает гарантию безопасности, а ДТП может привести к печальным последствиям.

Часто напоминают, что около пешеходных переходов водители должны притормаживать, но меньше говорят о том, что и пешеходы не должны спешить. Если пешеход быстро идет или бежит, то может недооценить расстояние до приближающегося транспортного средства, а водитель не успеет притормозить.

Такая спешка становится еще опаснее, если на дороге гололед. Например, пешеход может поскользнуться и упасть под колеса автомобиля.

Даже если нет гололеда, но поверхность дороги влажная, водитель не всегда может вовремя затормозить – из-за погодных условий удлиниться может даже тормозной путь едущего на небольшой скорости автомобиля.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), пешеход может выходить на проезжую часть только оценив расстояние до приближающих автомобилей и их скорость и убедившись, что он находится в безопасности.

Кроме того, пешеход и перед тем как выйти на дорогу и во время перехода через дорогу не должен ни на что отвлекаться (например, пользоваться телефоном и т.д.), чтобы постоянно следить за ситуацией.

Несмотря на требования ПДД, пешеходы нередко выходят на дорогу, не только не осмотревшись, но и глядя в экран смартфона или слушая музыку. Так они не только нарушают ПДД, но и представляют угрозу для безопасности других участников движения. В некоторых случаях, чтобы избежать столкновения, водители сворачивают в сторону, в результате могут пострадать другие люди.

Несмотря на то, что календарная весна не за горами, и водителям и пешеходам не стоит расслабляться. В часы вечернего пика многие едут или идут в сумерках или в полной темноте, поэтому надо не забывать об отражателях или светоотражающем жилете.

Отражатель должен быть на правой руке около локтя и на правой ноге ниже колена. Если используют закрепляемые отражатели, то они должны быть на уровне автомобильных фар. Очень важно, чтобы отражатели видел не только сам человек, но и водители. Отражатели не должны быть закрыты другими вещами.

Если вы находитесь за городом, где нет тротуаров и пешеходных дорожек, то надо идти вдоль дороги навстречу едущим автомобилям.

Правда, некоторые пешеходы смело переходят дорогу там, где нет пешеходных переходов. Тут надо помнить, что делать это можно только в том случае, если в обоих направлениях неподалеку нет пешеходного перехода. Тогда можно переходить через дорогу под прямым углом и в таком месте, где хорошо видны транспортные средства, кроме того, сам пешеход тоже должен быть хорошо виден водителям.

Информация была подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.