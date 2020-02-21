Последние попытки возвращения зимы: сильный ветер принесет осадки

В пятницу днем, начиная с западных районов, над Литвой пройдет атмосферный фронт со смешанными осадками. На взморье особенно много осадков будет до обеда, в основном будет идти дождь, но может идти и мокрый снег.

В Клайпеде, Паланге и Ниде будет 4-6 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

В Жемайтии в первой половине дня будет идти дождь, мокрый снег, позже облачность уменьшится. Воздух прогреется до 3-4 градусов тепла. Скорость ветра составит 15-16 м/с. До обеда зона осадков достигнет центральных, а вечером и восточных районов. Юго-западный ветер там будет спокойнее - 8-13 м/с. Температура воздуха в Каунасе, Вильнюсе, Паневежисе, Утене и Алитусе составит 3-4 градуса тепла.

В субботу в начале ночи на востоке еще будут наблюдаться дождевые облака. Позже, когда облака рассеются, будет от 1 градуса мороза на юге до 4 градусов тепла у моря. Местами прогнозируют гололед. Ночью на западе порывы ветра составят 15-17 м/с. Утром на западе появится новая волна облаков, а днем облачность охватит всю страну, будет идти дождь, местами мокрый снег. Это будет не только ветреный день (15-20 м/с), местами, наибольшая вероятность - на западе, ветер усилится до 23 м/с. Днем в Вильнюсе и Утене будет около 4, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй 5, в Таураге, Шилуте и Клайпеде воздух прогреется до 6-7 градусов.

Сырая и ветреная погода ожидается и в воскресенье. Ночью будет идти дождь и мокрый снег. Температура снизится до 1-5 градусов тепла. Днем осадки будут кратковременными, будет идти и дождь, и мокрый снег. Будет достаточно тепло – 3-6 градусов тепла. Днем будет дуть сильный ветер, скорость ветра составит 15-20 м/с, ночью местами 21-24 м/с.

В понедельник ветер успокоится, днем его порывы составят до 15-17 м/с. Несмотря на то, что ожидаются осадки, они будут кратковременными, днем осадки будут небольшими. Температура почти не изменится.

Во вторник в Литву придет новая порция осадков, усилится ветер.