В Клайпеду придут ещё два груза нефти для Беларуси

В Клайпеду в марте придут ещё два груза нефти для Беларуси – два танкера доставят по 85 тыс. тонн нефти, подтвердили BNS Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

По словам представителя компании Мартинаса Бурбы, белорусская компания по экспорту нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) информировала железные дороги, что танкеры ожидаются 3-4 марта и 13-15 марта.

Менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте сказала BNS, что пока неясно, откуда придет нефть, неизвестны также и названия танкеров.

Компания Lietuvos gelezinkeliai планирует перевозить из Клайпеды до белорусской границы по 100-150 вагонов с нефтью в сутки.

В конце января в Клайпеду пришло первое судно с норвежской нефтью для Беларуси.