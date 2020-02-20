Президент: возможно придется создавать новую природоохранную систему

В решении экологических проблем, возможно, придется создавать новую систему контроля, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Эти проблемы придется решать комплексно, одной лишь "рубки голов" (...) недостаточно, требуется создать совершенно иную систему, пожалуй, с основ", – заявил президент в интервью, которое в среду вечером транслировались на телеканалах LNK и Info TV.

По его словам, новая информация о природоохранных нарушениях, предаваемая гласности, является необходимой предпосылкой для очистки системы.

"Некоторые преступления – не побоюсь этого слова – совершались из года в год, десятилетия, и мы жили в настоящем королевстве кривых зеркал, в котором говорили, что все со стороны как бы и неплохо: ну а там, где пованивает, люди недовольны... А сегодня все это становится публичным, и это первый шаг, и, наконец, перейти к решению экологических проблем", – сказал Г. Науседа.

Он также выразил надежду на то, что общество окажет давление на власть с целью решения проблем загрязнения природы, стоков и вырубки деревьев.

Департамент охраны окружающей среды в последнее время критиковали, когда выяснилось, что картонажная фабрика Grigeo Klaipėda, как подозревается, спускала неочищенные сточные воды в Куршский залив.

Это преступление выяснилось после того, как жители портового города несколько лет жаловались на неприятные запахи.

В последнее время также возник скандал с охотой, в которой участвовали влиятельные деятели политики и бизнеса и на которой были убиты самки зубра. В связи с этим происшествием полиция начала расследование несоответствия должностному положению. Полиция оценит и действия природоохранных органов Панявежиса.

В среду было заявлено, что министр окружающей среды Кестутис Мажейка предлагает понизить в должности директора департамента Вайдаса Лаукиниса.

В последнее время в Литве большое внимание привлекли и другие экологические проблемы: загрязнение пластиком и другими веществами фиксировались в сточных водах, нелегальное и небезопасное хранение отходов. Жители городов уже несколько лет сопротивляются вырубке лесов.