Перелет с депортируемым литовцем на борту: некоторые пассажиры отказались от полета

Во время авиаперелета соседей не выбирают, поэтому поведение других пассажиров может испортить настроение и вызвать другие неприятные чувства. Иногда даже вызвать панику: такое недавно произошло в салоне одного самолета, летевшего в Литву из Лондона, пишет Anglija.today.

В начале февраля в самолете вооруженные стражи порядка везли в Литву депортированного гражданина Литвы. Его крики и угрозы (мужчина угрожал взорвать самолет) перепугали пассажиров, а некоторые, не выдержав, даже отказались лететь и покинули борт.

"Он буквально орал – убью вас всех. Я в первый раз оказалась в подобной ситуации, было неприятно: мужчина сидел в соседнем ряду, я его видела. Неприятно, я пожаловалась стюардессе, мне дали другое место", – рассказала порталу ANGLIJA.today одна из женщин, которая летела в этом самолете.

Оставшихся успокоили стюарды и они решились продолжить путь.

Как выяснилось – такое в гражданской авиации случается нередко, а от таких спутников никто не застрахован.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) указала, что депортированных вывозят двумя способами – либо на специальном самолете, либо на регулярном рейсе вместе с другими пассажирами.

Также сообщается, что по требованию правоохраны коммерческие авиакомпании обязаны обеспечить место на борту для таких людей.

Авиакомпании об этом информируют специальными кодами – один означает, что депортированный будет лететь один, второй - что он будет с охраной: охрана нужна для людей, представляющих опасность для окружающих. Информацию предоставляют за сутки до дня депортации.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что депортированных в Литве встречают пограничники – им о таких лицах сообщают только члены экипажа, передавая соответствующие документы.

"Возвращаются как с конвоем, так и одни. При проверке документов часто выясняется, что они нарушали законы не только в той стране, из которой их депортировали, но и в Литве. После этого их передают полиции. А иногда таких нарушителей выявляют в ходе проверки документов в общем потоке пассажиров. Бывают и нестандартные ситуации – если человека депортируют по чужим документам. Таких людей депортируют обратно", – рассказал Мишутис.

По данным СОГГ, в 2019 году в Литву депортировали 379 граждан. Из них 377 – за преступления и нарушения законов, 1 не впустили, еще один приехал нелегально.

В 2018 г. депортировали 442 граждан Литвы, из них 434 за преступления и нарушения законов, 6 не впустили, 1 за то, что у него не было денег на проживание и 1 за нелегальный приезд.