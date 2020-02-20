Погода: тепло не уходит, прогнозируют 7 градусов

Ночью осадки наблюдались почти на всей территории Литвы, в первой половине дня они еще возможны на востоке. Однако дождь будет небольшим и кратковременным. В других районах вероятность осадков невелика.

Чаще солнце будет проглядывать из-за облаков особенно на западе страны. Температура воздуха ожидается в пределах 3-7 градусов тепла. Прохладнее всего - 3-4 градуса - будет на восточной оконечности страны, теплее всего будет на юго-западе – 6-7 градусов тепла.

В пятницу в первой половине ночи будет спокойно. Во время прояснений температура местами снизится ниже 0, до 1-2 градусов мороза, поэтому прогнозируют гололед. Позже облачность увеличится, с запада придет новый атмосферный фронт. До утра он принесет смешанные осадки только на взморье и в Жемайтию. Местами прогнозируют дождь при минусовой температуре, усилится южный ветер.

В пятницу днем дождевые облака охватят всю страну. Во многих районах ожидаются осадки – снег, мокрый снег, затем дождь. Ветер местами усилится до 15-17 м/сs. Температура составит 1-6 градусов тепла.