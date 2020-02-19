На электроавтобусы в крупных городах Литвы предлагается выделить еще 30 млн евро

Рассматривается возможность дополнительного выделения 30 млн евро из финансовой помощи Евросоюза (ЕС) крупным городам Литвы на покупку электроавтобусов. Средства получили бы Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паневежис и Шяуляй.

"Цель транспортного сектора – снижения уровня шума и выхлопов от транспорта, поэтому планируется, что дополнительное финансирование в размере 30 млн евро могло бы быть направлено на приобретение транспортных средств на электричестве", – указало BNS Министерство транспорта.

В 2018-2019 годах на покупку экологических автобусов выделено 22,9 млн евро.

В прошлом году пять небольших электроавтобусов приобрел Вильнюс, три – Таураге. Оба города приобрели автобусы зарубежных производителей, между тем Клайпеда купила два первых литовских электроавтобуса Dancer, выпущенные на компании литовского и германского капитала Vejo projektai.

В этом году как минимум шесть электроавтобусом собирается купить и Друскининкай.

Электроавтобусы надеется продать Литве и компания Busnex косвенно контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группы предприятий аренды и торговли самолетами AviaAM Leasing, которая представляет в странах Балтии и Польши китайского производителя автобусов Yutong. Компания Busnex уже купила у Yutong три электроавтобуса. Городской автобус на 80 мест и междугородний автобус на 58 мест доставлены в Литве в ноябре прошлого года, третий автобус должен быть доставлен в апреле.