На строительстве участка Rail Baltica компанию Hidrostatyba сменит Leonhard Weiss

В связи с тем, что в декабре было начато дело о реструктуризации литовской строительной компании Hidrostatyba, главным подрядчиком строительства участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica Каунас - Палемонас стоимостью 55 млн евро стало эстонское предприятие германского капитала Leonhard Weiss, которое до этого времени было партнёром консорциума.

По словам главы компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, Hidrostatyba формально в договоре остается, однако главным партнёром становится Leonhard Weiss.

"Главным партнёром по объединённой деятельности теперь становится германская компания Leonhard Weiss, которая перенимает контроль над оставшимися работами и их выполнение до истечения договора", – сказал для пресс-релиза К. Санковскис.

По его словам, подписанный в 2018 году с консорциумом Hidrostatyba, Autokausta и Leonhard Weiss основной договор стоимостью 54,762 млн евро остается без изменений, а обязательства партнёров подтверждены приложением к договору. Тогда было намечено завершить работы до конца 2021 года.

Литовские железные дороги указывают, что на участке уже выполнено более 50% всех работ.

Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.