"На прошлой неделе две компании возможно пытались ввести потребителей в заблуждение, предлагая покупать жилье там, где не выданы разрешения на строительство – на несуществующих этажах зданий.
Один проект находится на ул. Львово (Шнипишкес), второй - на ул. Лапю (Жверинас). Знаю, что в таком случае говорят агенты – "На словах все согласовано, все будет утверждено". Дело в том, что ни на словах, ни на бумаге нет никакой договоренности.
Я обратился в ГКЗПП. И конечно для рассмотрения этих проектов я ввел более тщательный контроль, чтобы людей не дурили", – сказал мэр Ремигиюс Шимашюс.
ГКЗПП просят проверить, не нарушены ли в данном случае интересы покупателей.
В пресс-релизе указаны два проекта. Andrum Group в Шнипишкес и компаний Ikeira и Releven Project Management - в Жверинасе.
В пресс-релизе сообщается, что 11 февраля поступила информация о том, что на сайте andrum-metropolis.lt сообщается о продаже квартир на 7 этаже в доме 79 на ул. Львово. Муниципалитет выдал разрешение на строительство 1-6-этажных домов.
Выяснилось также, что жителям предлагают не только квартиры на несуществующих этажах. Кроме того, продают помещения, не соответствующие установленных характеристикам – разрешение было выдано на здание с коммерческими помещениями на 1 этаже, а на сайте они числятся как "лофты" с дополнительными перекрытиями. Таким образом была увеличена полезная площадь постройки.
Администрация мэрии такую форму не одобряла. После обращения представителей мэрии информацию на сайте изменили, но по телефону все еще предлагали квартиры на 7 этаже
Второй случай: объявления компании Capital, в которых продают квартиры в доме на ул. Лапю, 3.
Сообщается, что 22 февраля 2019 г. муниципалитет одобрил строительство коммерческого здания с жилыми помещениями, это должен был быть 4-этажный дом с подвалом. Когда начали строительство, по заказу Ikeira студия архитекторов JP Architektūra подготовила новые проектные предложения, чтобы узаконить надстройку – пятый этаж. Презентация состоялась 11 февраля 2020 года, но муниципалитет решение еще не принял.
Delfi получил комментарий Capital Experts, в котором сказано, что заявление мэрии неверное. Но тут же речь идет и о человеческой ошибке.
"Capital Experts никогда не продавала и не продает помещение в надстройке здания по адресу ул. Лапю, 3. Мы признаем, что при подготовке объявления работник Capital Experts допустил ошибку и разместил неверную визуализацию с изображением надстройки, но подчеркиваем, что там не было никаких помещений, их не продают. Приносим обществу извинения за допущенную ошибку", – сказано в комментарии.