Президент: отношения Литвы и Японии улучшаются, однако не все возможности использованы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что экономическое сотрудничество Литвы и Японии улучшается, однако возможности в энергетическом, транспортном, финансовом секторах, в отраслях логистики, пищевой промышленности и наук о жизни еще не использованы.

"Япония уже сейчас является важнейшим партнером Литвы в Азии. Нас связывают общие ценности и тесные политические, экономические, культурные и исторические нити. Я рад, что в октябре у меня была возможность встретиться с премьером Шинзо Абэ, которому я благодарен за вклад в поощрение сотрудничества двух стран", – заявил глава государства в среду в Президентском дворце.

Об этом он сказал, принимая японскую делегацию, прибывшую в Литву на торжества по случаю юбилея жизни и деятельности японского дипломата Туине Сигихары.

Японскую делегацию в Литве составляют около 200 гостей, прибывших специальным рейсом дружбы, инициированным почетным консулом Литвы, сообщила администрация президента.

В делегацию входят сын Т. Сугихары Нобуки и супругой Эсин, специальный советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Исао Иима, посол Японии в Литве Широ Ямасаки, почетный консул Литвы в Фукуяме Шигехиро Комару, представители бизнеса.

"Я не могу выразить всей любви, которую я получил от литовцев, когда этот год был объявлен годом Туине Сугихары. Я благодарю, и желаю Литве мира", – сказал Н. Сугихара.

Президент Литвы выразил удовлетворение теплыми и близкими политическими и экономическими отношениями стран, которые особо активизировались после его визита в Японию, где он посетил церемонию инаугурации императора Нарухито.

2020-ый год сейм Литвы провозгласил годом Т. Сугихары, поскольку отмечается 80-летие его деятельности в Каунасе и 120-летие рождения.

Японский консул Т. Сугихара открыл консульство в Каунасе осенью 1939 года. Ему было поручено собирать материалы военной разведки о ситуации в регионе.

Когда в Европе началась Вторая мировая война, нацисты и советские власти поделили Польшу, тысячи евреев из этой страны начали искать убежища в Литве. Однако это относительное спокойствие длилось недолго, и, когда Красная Армия оккупировала страну, они начали искать способы убежать от войны.

Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста.

После войны Т. Сугихара был вынужден уйти в отставку с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях.

Он скончался в Японии в 1986 году.