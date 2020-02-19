Охота элиты в Литве окутана тайной: скрытые факты попахивают скандалом

"Это дело води одного человека, может, министра или директора лесничества. Если ни у одного нет такой воли, мне это кажется странным", – сказал в передаче на Delfi экс-министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Навицкас об электронных охотничьих листах. Собеседники заметили, что охотники сами должны быть заинтересованы, тут ничего не скрывать, надо улучшать свой имидж перед лицом людей.

По мнению бывшего министра, давно известно, что охота - любимое времяпрепровождение элиты.

"Во-первых, надо акцентировать, что охотничьи кружки - это такое социальное образование, в котором продолжается социальная история советских времен. Это было развлечением партийной элиты. Естественно, что внимание не снижается, все службы говорят, что охота - рисковая деятельность в плане прозрачности. Что мы пытались делать и что надо делать, так это ввести электронные листы охоты, в которых было бы видно, когда, кто и с кем вместе охотится в реальное время. В данном случае прозрачности не может быть слишком много. Я думаю, сами охотники должны быть заинтересованы в изменении этого имиджа и повышение прозрачности", – сказал он.

Либерал Симонас Гентвилас сказал, что самая большая проблема - секретность таких охот.

В ходе этой охоты зафиксировали ряд скандальных моментов.

"Скандальность в том, что, инспекторы охраны окружающей среды не проверили на трезвость ни одного участника охоты, не вызвали полицию. а ведь это было 2 января. Скандальность - ветеринары осмотрели самку зубра только через 3 дня, а они должны были выяснить, не была ли она беременна. Тут не зубр - тема скандала, а то как действуют инспекторы, охотничьи кружки. В интересах самих охотников, чтобы общество относилось к ним с уважением", – сказал Гентвилас.

"Эти яркие фамилии повторяются. Когда я работал, уже была такая информация. Тут нечего скрывать", – сказал Навицкас.

"Говорить, что это случайная игра в бадминтон или футбол, как иронизирует нынешний министр - неприемлемо, я думаю, что ради блага общества и доверия госведомствам мы обязаны обеспечить прозрачность этой деятельности", – сказал экс-министр.

На вопрос, что должен предпринять нынешний министр, он сказал, что он должен проделать одну важную работу.

"Министр должен изменить правила охоты на территории профессиональных участков, указать, что все охотники, которые охотятся на государственной территории, обязаны декларировать и представить охотничьи листы в интернете, это несложно и технически и политически", – сказал он.

Сообщалось, что в охоте, во время которой была застрелена самка зубра, принимали участие влиятельные политики и предприниматели.

В тот день состоялась охота, в которой принимали участие председатель парламентского Комитета по экономике социал-"трудовик" Римантас Синкявичюс, бывший европарламентарий социал-демократ Зигмантас Бальчитис, бывший депутат, глава кооператива Agroaves group Йонас Ягминас, главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис, совладелец Biovelа Виргиниюс Кантаускас, основатель адвокатской конторы Ellex Valiūnas Роландас Валюнас, один из акционеров компании Fegda Арвидас Грибулис и т.д.

Действующий министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что он выступает за публичность охотничьих листов, но это сложно устроить из-за защиты персональных данных. "Я за и не вижу в этом проблемы. Конечно, если это не публичные лица, я думаю, можно выделить какую-то строку, где они поставят подпись, что они ознакомились, если в этом будет необходимость, данные будут преданы огласке", – сказал он.

Но потом он сказал, что свое согласие должны дать и публичные лица, чтобы они не боялись огласки.

"Будем смотреть по регламенту, которым прикрываются, директиву ЕС о защите персональных данных, если это практически невозможно сделать, то выпустим приказ министра, подготовим, что именно публичные лица, которые подписались на охотничьем листе, согласны (чтобы их фамилии были преданы огласке)", – сказал Мажейка.

"Надо подстраховаться, чтобы не было никаких сомнений, поскольку потом и инспекторы боятся говорить, ведь за разглашение грозит ответственность", – сказал он. Министр обещает, что электронные охотничьи листы появятся со следующего сезона. Они должны внести больше прозрачности.