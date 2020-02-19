В Вильнюсе отключат тридцать лифтов

30 многоквартирных домов в Вильнюсе останутся без лифтов, поскольку они опасны для жителей. Несмотря на то, что средний возраст лифтов – 43 года, а самому старому из действующих лифтов – больше 50 лет, похоже, жителей это не очень беспокоит, сообщает телеканал LNK.

"Изношен механизм. Самое страшное, что может случиться - кабина упадет вниз", – сказал директор компании Baltijos liftai Мантас Ромашка, но прибавил, что паниковать не стоит, поскольку даже в самых старых лифтах есть тормозной механизм.

По данным представителей компании Mano būstas, из 1000 лифтов половина нуждается в ремонте, а четверть находится в критическом состоянии, они старше 40 лет.

"40-летняя техника еще может ездить, но в случае аварии последствия прогнозировать сложно", – сказал LNK представитель Mano būstas Паулюс Угянскис.

Из-за небезопасного состояния в Вильнюсе в ближайшее время остановят 31 лифт. Примерно столько же отключили и в прошлом году.

"Ситуация повторяется из года в год. Каждый год отключают одинаковое количество лифтов. Жители, как правило, в первый месяц ничего не предпринимают, но если речь идет о 5, 6, 9 этаже все же позже принимают решение ремонтировать или менять лифт", – сказал Угянскис.

Но не все боятся остаться без лифта. Многие считают, что компании просто хотят заработать.

"Я слышала, что и этот не выдержит, хотя до сих пор он работал без каких-либо проблем. Я считаю, что это какая-то тенденция", – сказала одна женщина.

"О ремонте не думаю. Ездить не боюсь. Застряну – посижу, все равно помогут", – сказал другой житель.

"Если лифт стоит... ходим пешком. Такое было. А что? Полезно", – сказала еще одна жительница.

Капитальный ремонт лифта стоит около 30 000 евро, а замена - больше 50 000 евро.

По данным компании, которая отвечает за ремонт лифтов, похожая ситуация с лифтами и в других городах, где есть многоквартирные дома.