После скандала с эксплуатацией водителей закрывается литовская компания Vlantana Norge

С 1 марта 2020 года закрывается работающая в Норвегии компания Vlantana Norge, которая связана с литовской транспортной компанией Vlantana. Эту информацию Delfi подтвердил гендиректора Vlantana Томас Стонис. По его словам, принять такое решение заставили клиенты, которые после разразившегося скандала в связи с использованием работников расторгли соглашения.

"Мы решили уйти, нет смысла продолжать деятельность, когда нет клиентов, и ты не нужен. А вчера мы узнали, что они (Администрация норвежских дорог) планируют лишить нас лицензии. Это второй раз. Были такие планы 6 января, но они не осуществились", – сказал Стонис.

Портал Skandinavija.today сообщал, что после затянувшейся проверки Норвежской инспекции по труду, Налоговой администрации и Дорожной дирекции, Администрация норвежских дорог сообщила, что лицензии компании Vlantana Norge упраздняются. Это значит, что компания лишается права на перевозку грузов в Норвегии.

В пресс-релизе Администрации норвежских дорог сказано, что причины принятия такого решения: выявление серьезных нарушений режима работы и отдыха, непредъявление документов, систематические нарушение в регистре рабочего времени, нарушения в связи с порядком выплаты зарплат, недостаточная оплата труда работников.

Департамент администрации дорог отмечает, что это первый раз, когда в Норвегии упраздняют лицензию компании из-за нарушений, связанных с условиями труда.

"Клиентов у нас уже нет. Обязательства перед последним истекают 29 февраля. После этого мы закрываемся, а клиенты работают с другими компаниями", – сказал Стонис.

По его словам, 1 марта Vlantana Norge уже не будет выполнять заказы, всех водителей увольняют. "Критическая масса уже уволена, они завершили свою работу, осталось несколько человек", – сказал глава Vlantana.

Delfi напоминает, что скандал в связи с условиями работы водителей Vlantana Norge разразился в ноябре 2019 года, их назвали "современным рабством". В расследовании LRT сообщалось, что водители компании жаловались на незаконное увольнение, подделку ведомостей и журналов, в которых фиксировались рабочие часы (количество часов уменьшалось в два раза) и другие нарушения. Также сообщалось, что перед трудоустройством водители должны были подписывать заявление об увольнении по собственному желанию без даты.

Компания Vlantana Norge - отдельное юридическое лицо, связанное с литовской компанией Vlantana через акционеров. По данным Центра регистра, акционеры Vlantanа: компания Stonus Group, Альфредас Стончюс, Станисловас Стончюс, Владас Стончюс. Последний является председателем правления Vlantana Norge.

Skandinavija.today сообщает, что большинство работников Vlantana Norge - водители из Литвы.