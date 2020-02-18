ЛЖД обновила основные железнодорожные пути на сумму 30,4 млн евро

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в прошлом году инвестировали в ремонт и обновление основных путей 30,4 млн евро – на 24,1% больше, чем в 2018 году (24,5 млн евро).

Компания в прошлом году модернизировала более 83 км ж/д путей – на 43% больше, чем в прежние годы, когда было обновлено 28 км путей, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.

"В течение ближайших нескольких лет мы наметили ежегодно инвестировать по 40 млн евро и на эти деньги ежегодно модернизировать в среднем по 80 км путей", – сказал для пресс-релиза гендиректор компании Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис.

Предприятие группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura постоянно осуществляет надзор почти за 2 тыс. км железнодорожной сети. На ее ремонт на период 2014-2024 годов намечается выделить 247 млн евро. За эти деньги будет модернизировано 640 км путей – почти треть всей ж/д сети страны.