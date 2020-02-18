Журналисты немецкого телеканала рассказали о зарплатах водителей компании Girtekа

Girteka не платит справедливые зарплаты и использует своих работников, сообщает немецкий телеканал ZDF. Директор стратегического партнерства компании Кристиан Каас Мортенсен сказал Delfi, что ничего каналу не комментировал, поскольку его позиция такова - в дискуссиях о пакете мобильности он не участвует.

"Из всех транспортных компаний выбрали именно Girteka Logistics, чтобы привлечь внимание, поскольку уже сейчас мы - крупнейшая в Европе транспортная компания и по-прежнему не перестаем удивлять всех своим успешным ростом на всех рынках", – сказал Мортенсен.

12 февраля Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) представил репортаж, в котором рассказывают о проблемах водителей тягачей в Европе. На видео можно увидеть белоруса Владимира Апалинского, с которым говорили в Вильнюсе.

Vladimiras Apalinskis Foto: Stopkadras

"Чаще всего бывает так - возвращаешься, чтобы получить остальную часть денег. Дают несколько сотен евро. Этого всегда мало, – рассказал он. – В договоре указана минимальная зарплата.Ее и платят, остальную часть дают наличными. Поэтому они могут оставлять себе, сколько хотят".

Журналисты ZDF говорили и с председателем Литовского альянса профсоюзов Аудрпсом Цузанаускасом.

"Ни один из 89 000 водителей справедливую зарплату не получает. Ни один. У нас в суде 500 дел, люди хотят вернуть заработанное", – сказал он.

Цузанаускас рассказал, что водители не знают закон.

"Это современное рабство. Если у тебя сломана нога, а тебе говорят, что ты должен работать. Твое здоровье никого не волнует, не волнует, кто за это заплатит", – сказал он.

ZDF комментария представителей Girtekа не получил.

Мортенсен сказал о репортаже ZDF, что в нем речь идет о ситуации во всем транспортном секторе.

Audrius Cuzanauskas Foto: Stopkadras

"Европейская транспортная индустрия очень фрагментирована – у больше чем 90% компаний меньше 10 тягачей, и лишь у 1% их больше 50, это большое дробление.

При таком рынке тот факт, что у Girteka Logistics 7400 тягачей делает нас самым крупным и заметным представителем транспортных компаний в Европе. Приближается срок вступления в силу пакета мобильности, конкуренция между старой и новой Европой становится интенсивнее.

"Girteka Logistics никогда не делала официальных заявлений и лоббизмом не занималась, не пыталась влиять на эти переговоры, но именно она стала объектом дискуссий", – заметил Мортенсен.

По его словам, именно размер компании привлекает к Girteka внимание зарубежных СМИ.

"Мы поддерживаем все инициативы представителей СМИ в решении вопроса честной конкуренции, прозрачности и юридических процессов в транспортном секторе.

Представлю ясную позицию: Girteka Logistics занимается деятельностью, которая отвечает всем требованиям законов, все правилам, нормам и стандартам во всех сферах, во всех странах, где мы работаем.

Если бывает, что допускают нарушение, мы, как компания, берем на себя ответственность, учимся на ошибках и делаем все возможное, чтобы внедрять самые новые технологии и системы управления, мы постоянно инвестируем в людей и повышение качества", – сказал Мортенсен.

Он заметил, что Кристиан Нок, который подготовил репортаж, обращался в компанию Girteka Logistics за комментарием.

"Но поскольку мы решили не ввязываться в дискуссии, касающиеся пакета мобильности, мы направили его со всеми вопросами в ассоциацию Linava", – сказал Мортенсен.

По данным центра регистра, акционер Girteka, Girteka logistics, Girteka fleet и Girteka cargo – компания ME investicija, которая принадлежит Эдварду Ляховичу и Миндаугасу Райле. По данным Delfi, Ляховичу принадлежит имущество на сумму около 100 млн. евро, а Райле – 907 млн.

По данным "Содры", в 4 компаниях Girtekа работают около 1160 человек.