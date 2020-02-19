Форум свободной России усилит экономический и культурный аспекты: в Литву приедут Сорокин, Гуриев, Орлуша

24 и 25 апреля запланирован очередной, уже 9 по счету, Форум свободной России, традиционно собирающий в Вильнюсе представителей российской оппозиции, ученых, писателей, журналистов, гражданских активистов.

"В этот раз запланированы дебаты на тему экологическую, очень актуальную, – рассказал организатор Форума Иван Тютрин. – Будет серьезная культурная программа. 23 числа у нас откроется две выставки. Первая – это Владимир Сорокин откроет выставку по его культовому произведению "День опричника", и также будет выставка по группе "Pussy Riot". Сам Владимир Сорокин – живой классик русской литературы, впервые приедет на Форум, у него будет дискуссия с Гарри Каспаровым по проблеме диктатур в современном мире. Закроется Форум выступлением Андрея Орлова, Орлуши, известного российского оппозиционного поэта.

Что касается экономики, в этот раз гостем Форума станет Сергей Гуриев – профессор парижской Школы политических наук (Sciences Po), до недавнего времени главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и ректор Российской экономической школы.

Примечательно, что мероприятие состоится практически сразу после так называемого Всенародного голосования, призванного изменить российскую Конституцию. Этому событию участники вильнюсского Форума также уделят значительное внимание.

По мнению некоторых организаторов Форума, в последние месяцы Россия активизировала попытки воздействия на эмигрантов. Так считает, например, член Постоянного комитета Форума Даниил Константинов, отмечая внешние попытки внести раскол среди участников Форума. Однако, по его мнению, организации и проведению вильнюсского Форума вряд ли что-либо помешает.