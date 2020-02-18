Налог на автомобили в Литве еще не вступил в силу, но на рынке уже фиксируют изменения

"Разговоры о введении налога на загрязняющие окружающую среду автомобили привели к некоторым изменениям на рынке", – сказал глава коммуникации сайта Autoplius.lt Матас Бузялис. По его словам, в конце прошлого года на рынке зафиксировали явное оживление, а, согласно данным за IV квартал 2019 года, можно сделать вывод, что водители спешили поменять автомобили до введения дополнительного налога. Правда, представители Regitrа пока не спешат с выводами и говорят, что для оценки тенденции нужно больше времен.

В конце 2019 года, в ноябре и декабре, в парламенте обсуждали налог на автомобили.

Сначала его планировали ввести с 1 января 2020 года, а это значит, что до его вступления в силу остается всего несколько недель. Позже его вступление в силу отсрочили до 1 апреля, а потом до 1 июля 2020 года. С этого дня при перерегистрации авто придется платить налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. В зависимости от выбросов CO2 налог составит 13,5-540 евро.

Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала Delfi, что если сравнивать данные за январь 2017–2019 гг, можно заметить, что растет число автомобилей, которые регистрируют в первый раз, не исключение и январь 2020 года. Она заметила, что говорить о каких-то изменениях, связанных с принятием закона, еще рано.

Однако отметили, что в декабре 2019 года перерегистрировали на 13% больше авто, чем в январе 2020 года, однако Regitra не считает, что это связано с принятием закона, поскольку для того, чтобы говорить о тенденции, данных за один месяц маловато.

Глава службы коммуникации Autoplius.lt Бузялис не скрывал, что в конце прошлого года на внутреннем рынке Литвы наблюдалось оживление.

В последнем квартале 2019 года количество операций, связанных с перерегистрацией автомобилей, увеличилось на 17,9%.

"Несколько изменился характер импортируемых автомобилей по типу горючего и возрасту – дизельные автомобили, ввезенные в последнем квартале 2019 года, составили 71% от общего количества. А это рекордно небольшая часть.

Мы фиксируем небольшое "омолаживание" ввозимых автомобилей, привезли меньше авто 11-15 лет. Но они все же составляли большое количество на фоне общей массы – целых 44,8% всех импортных авто", – сказал Бузялис.

Бузялис сказал, что в конце года было заметно, что водители старались избавиться от старых и загрязняющих окружающую среду автомобилей до введения закона.

"Могу прогнозировать, что в начале этого года такого оживления не будет, поскольку на подготовку будет больше времени – почти полгода", – сказал он, заметив, что особых перемен не должно быть и перед 1 июля.

По мнению Бузялиса, после 1 июля рынок авто должен немного "сжаться".

По его мнению, перемены в первую очередь коснутся малого бизнеса, и тех юридических лиц, которые скупают уже зарегистрированные в Литве автомобили и перепродают их по более высокой цене.

Компания AutoTyrimai, руководствуясь данными Regitrа, заметила, что в январе 2020 г. в Литве в первый раз зарегистрировали 15 175 подержанных автомобилей (M1 и N1), это на 3,3% больше, чем в январе 2019 г. (14 687 шт.).

"Средний возраст зарегистрированных в Литве в первый раз автомобилей составил 11,2 лет. Часть дизельных авто составила 65,3%, а в январе 2019 г. их было 73,0%", – сказано в пресс-релизе.

В январе в Литве провели 20 462 операций с регистрацией ранее использованных в Литве автомобилей, это на 11,0% больше, чем в январе 2019 г. (18 437). Средний возраст таких автомобилей составлял 14,1 лет.

Delfi напоминает, что с 1 июля 2020 года при регистрации автомобиля в Regitrа придется платить налог на загрязняющие окружающую среду автомобили.

Ранее указывалось, что этот налог принесет в бюджет около 20 млн. евро в год.

С 2023 года в Литве планируют ввести ежегодный налог на автомобили.