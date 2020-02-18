В печально известном юрбаркском спортклубе был избит 12-летний ребенок

В юрбаркском спортклубе Pantera был жестоко избит 12-летний мальчик. Это тот клуб, в котором тренировался подозреваемый в жестоком избиении и попытке изнасилования сын юрбаркского политика.

12-летний был избит в раздевалке клуба 6 февраля после первой тренировки. На него напал 13-летний мальчик, который из-за агрессивного поведения уже попадал в поле зрения полиции.

Портал lrytas сообщал, что мать приехала за сыном на 10 минут раньше и обнаружила его у здания на мокрой траве. Мальчик плакал, с трудом дышал, практически не мог говорить. В больнице диагностировали перелом грудной клетки.

Пострадавший и агрессор выли знакомы, по сведениям lrytas, они ходят в одну школу. Пострадавшего увезли в Каунасскую больницу.

Полиция ничего не может сделать агрессору, поскольку ему всего 13 лет – по закону он не может отвечать за свои действия в силу юного возраста. Максимум, что в данном случае могут сделать полицейские – в административном порядке назначить штраф его родителям (10-100 евро).

"Мама сказала, что мальчику у нас понравилось и после выздоровления он намерен вернуться в наш клуб", – об этом сказали представители клуба Pantera.

На фейсбуке спортклуба появилась запись, в которой сообщается, что 13-летнего мальчика уже исключили из клуба, сейчас выясняют ситуацию обстоятельства происшествия, общаются с семьей пострадавшего.

"Мы хотим подробнее прокомментировать ситуацию, – сказано на странице клуба в фейсбуке. – Перед началом тренировки новенький пожаловался тренеру на то, что в раздевалке его обидел другой мальчик. Тренер осмотрел новенького, тот почувствовал себя лучше и хотел заниматься, но тренер попросил его посидеть и понаблюдать за тренировкой".

Представители клуба заметили, что с виновником провели беседу, ему объяснили, что так себя вести нельзя. "После тренировки дети попросили сфотографировать их, в их числе был и мальчик, который только наблюдал за тренировкой. Затем тренер отпустил детей домой", – сказано на странице клуба.

Представители клуба Pantera сказали, что когда выяснили, какие травмы были нанесены 12-летнему, агрессора из клуба исключили. Кроме того, было принято решение, что в спортивную секцию будут брать только ребят с хорошими характеристиками, которые будут запрашивать в школе.

Спортклуб указал, что принес извинения матери пострадавшего мальчика и готов оказать семье всю необходимую помощь. "Это первая подобная ситуация за 20 лет моей работы на посту тренера, – сказано в фейсбуке. – Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось. Мы общаемся с семьей пострадавшего. Мальчик идет на поправку, по словам мамы, сама тренировка ее сыну понравилась, он намерен заниматься в нашем клубе".