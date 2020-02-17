В Литве растет число больных гриппом, зафиксирован еще один случай смерти

Национальный центр общественного здравоохранения при Минздраве сообщает, что в Литве общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю немного снизился, зато увеличилось количество больных гриппом. Стало известно об еще одном летальном исходе.

Общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ 10–16 февраля составил 82,1 случаев на 10 000 жителей, а в первую неделю февраля – 85,4 случаев на 10 000 жителей. На минувшей неделе больше всего больных зафиксировали в Мариямпольском округе, меньше всего – в Утенском округе.

10–16 февраля гриппом заболели 1802 жителей Литвы. В больницах находились 117 человек, среди них 86 детей. В отделении интенсивно терапии находились 10 человек, из них 8 детей.

Напомним, что 11 февраля Каунасская мэрия объявила об эпидемии гриппа. Зафиксирован еще один случай смерти от вызванных гриппом осложнений. этом сезоне от осложнений, вызванных гриппом скончались 5 человек.