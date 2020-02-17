Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на 6%

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, выросла 6%, но оставалась самой низкой среди Балтийских стран, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.

В ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool 10-16 февраля электроэнергия стоила в среднем 28,9 евро за мегаватт-час – на 37% больше, чем в такой же период 2019 года.

В Латвии и Эстонии электроэнергия тоже выросла но на 9% соответственно до 29,8 евро за мегаватт-час, а в Польше она упала на 5% до 42,1 евро. Цена в системе биржи Nord Pool снизилась на 24% до 12,4 евро, а в шведской ценовой зоне цена упала на 18% до 16,3 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 1%.

Эти три страны вместе взятые на прошлой неделе выработали 55% всей потребленной в них электроэнергии (выработали 325 гигаватт-часов) – это на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Производство росло только в Литве – оно увеличилось на 43%, а в Латвии и Эстонии вторую неделю подряд оно падало, соответственно сократилось на 12 и 24%.

В Эстонии местная выработка обеспечила 38% всей потребности страны (71 гигаватт-час из 189 гигаватт-часов потребности), в Латвии – 92% (137 из 149 гигаватт-часов), в Литве – 46% (116 из 251 гигаватт-часа).