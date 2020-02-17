Литва наградила бывшего шефа Пентагона Джеймса Мэттиса

По случаю Дня восстановления государства президент Литвы Гитанас Науседа наградил за заслуги перед Литвой орденами и медалями 34 граждан Литвы и зарубежных государств, в том числе бывшего министра обороны США Джеймса Мээтиса и археологов, обнаруживших останки повстанцев 1863-1864 годов.

"Я благодарю тех, кто поднял останки героев восстания 1863-1864 годов и тем самым вернул нам важную часть богатой истории. Я благодарю и наших гостей из-за рубежа, которые искренне интересуются Литвой, желают ей процветания и мира, а также продолжают неутомимо наводить дружественные мосты между народами", – сказал глава государства в начале церемонии награждения.

Бывший глава Пентагоне Дж. Мэттис за стратегическое оборонное сотрудничество США и Литвы, а также за закрепление обязательство США и НАТО в Литве удостоен Офицерского креста ордена "За заслуги перед Литвой".

Археологи Национального музея Литвы Гитис Грижас, Арунас Калеюс и Валдас Степонайтис награждены Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса.

Они награждены за исключительно важное для истории Литвы открытие – обнаружение на горе Гедиминаса останков лидеров восстания 1863-1864 годов Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.