Пути назад нет: налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве будет ежегодным

С 2023 года в Литве введут ежегодный налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. Это предусмотрено в Национальном плане по действиям в сфере энергетики и климата.

Налог направлен на снижение парникового эффекта.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подерис сказал, что это необходимость.

"Иначе мы свои планы не осуществим", – сказал он в передаче Delfi 11.

Депутат отметил, что в сфере транспорта количество выхлопов увеличивается, а не снижается.

"Другой момент – жителей должны побуждать выбирать электромобили. Должна быть создана сеть", – сказал Подерис.

О том, что транспортный сектор в Литве сталкивается с вызовами сказал и вице-министр охраны окружающей среды Марюс Нармонтас.

"С 2005 года этот сектор сильно разросся. Это значит, что потребление топлива увеличилось. Такая тенденция наблюдается во всем Евросоюзе. Это не панацея, одним способом ситуацию не разрешить. Очень важно изменить позицию людей", – сказал он.

Нармонтас заметил, что еще надо осуществить планы гармоничного движения, которые подготовили 18 литовских городов.

"У нас есть и поощрительные меры. Например, как компенсация в 1000 евро на покупку другого авто в случае утилизации старого. Мы планируем побуждать жителей к покупке автомобилей. Тут важно создание сети", – сказал он.

Как известно, с 1 июля 2020 года в Литве появится налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей. Размер налога зависит от типа автомобиля (дизельный, бензиновый, на газе) и выхлопов (г на км). Налог колеблется в размере 13,5-540 евро.