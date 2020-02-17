На охоте, во время которой застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители Grigeo, Biovela

На охоте в Паневежском районе, во время которой нелегально застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители компаний Grigeo, Biovela, таковы данные информационного агентства BNS.

2 января состоялась охота, в которой принимали участие председатель парламентского Комитета по экономике социал-"трудовик" Римантас Синкявичюс, бывший европарламентарий социал-демократ Зигмантас Бальчитис, бывший депутат, глава кооператива Agroaves group Йонас Ягминас, главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис, совладелец Biovelа Виргиниюс Кантаускас, основатель адвокатской конторы Ellex Valiūnas Роландас Валюнас, один из акционеров компании Fegda Арвидас Грибулис и т.д.

Охотой руководил егерь Крекенавского лесничества Йонас Лейка. Член горсовета Утенского района "крестьянин" Йонас Слапшинскас признал, что во время охоты он по ошибке застрелил самку зубра, перепутав ее с кабаном.

Зубры в Литве внесены в список охраняемых видов. Слапшинскасу назначили штраф в размере 12 200 евро. "Крестьянин" заплатил его.

Обстоятельства охоты расследует Департамент охраны окружающей среды и правоохрана. Она выясняет, не было ли халатности в действиях инспекторов Паневежского района, расследовавших эту ситуацию.

На минувшей неделе в Пашиляйском зубровнике умер оставшийся без матери малыш. Он оказался в зубровнике после того, как он забрел в одну из усадеб Паневежского района. Выясняют, не был ли он детенышем застреленной самки. Если это подтвердится, то штраф увеличится до 36 600 евро.

Ни один из участников охоты не видел, как была застрелена самка зубра и не видел застреленное животное. Они также сказали, что ни инспекторы, ни полиция их не опрашивали.

По сведениям BNS, в коммерческой охоте участвовали 25 человек.

Департамент охраны природы указал фамилию только одного участника охоты - Слапшинскиса.

Синкявичюс подтвердил, что участвовал в этой охоте: "Никто меня ни о чем не спрашивал, а я ничего не видел. Мы видно стояли в другом месте. Ни зверя, ничего. Вы ведь знаете, что расследование продолжается".

По его словам, охоту заказал клуб Tauras.

Синкявичюс сказал, что во время охоты, алкоголь не употребляли, а после происшествия охотников на трезвость никто не проверял.

На вопрос, можно ли перепутать зубра с кабаном, он ответил, что причиной могла быть плохая видимость.

"Откуда мне знать, может кусты были, может, болото. Трудно в это поверить, но так случилось", – прибавил Синкявичюс.

Он подтвердил, что в охоте принимали участие юрист Валюнас и один из владельцев Biovela Кантаускас.

По данным регистра, клубом Tauras управляет акционер Fegda Арвидас Грибулис. Он подтвердил BNS, что клуб организовал эту охоту и он участвовал в ней. Для участия в охоте клуб пригласил пятерых своих членов, кто пригласил других - он не знает. Грибулис также заверил, что не видел, как была застрелена самка зубра, но упомянул, что другие сказали, что у самки мог быть детеныш.

На вопрос, можно ли перепутать зубра с кабаном, он ответил: "Можно. Знаете, если он увидел детеныша, а тот как таз размером с кабана". Он сказал, что сам детеныша не видел, но слышал, как о нем говорили другие охотники.

На вопрос, точно ли зубра застрелил Слапшинскас, предприниматель ответил, что вероятно застрелил тот, кто в этом признался.

"Неужели вы думаете, что кто-то захочет взять чужую вину на себя?", – сказал Грибулис. Подробнее обстоятельства происшествия он не комментировал, заметив, что сейчас идет расследование.