Создатели сериала Stranger things благодарят Литву за гостеприимство и хвалят Вильнюс

Создатели сериала Stranger things (рус. "Очень странные дела", или "Загадочные события"), который американская компания стримингового сервиса Netflix снимала на территории бывшей Лукишской тюрьмы в Вильнюсе, благодарят Литву за гостеприимство и хвалят Вильнюс.

"Мое приключение по воссозданию в Литве "американской" жизни, было большим вызовом, но еще и большим вдохновением. Мы очень благодарны городу Вильнюсу и прекрасной Литве за гостеприимство", – цитируются в пресс-релизе Вильнюсской мэрии слова режиссера сериала Шона Леви.

В сообщении также говорится, что режиссер хвалил Вильнюс, его рестораны, жизнь города, талантливую и трудолюбивую литовскую команду.

По словам продюсера сериала Иана Патерсона, Вильнюс очень кинематографический и иллюстративный город.

"Я не знал, чего ожидать и не был готов к тому, что город такой красивый и так прекрасно сохранен. У меня была возможность погулять по Старому городу, побывать в Ужиписе. Вильнюс необычайный. Люди и еда прекрасные", – отметил он в пресс-релизе.

Как говорится в сообщении, минувшая пятница была последним днем съемок в Литве, а подготовительные работы к съемкам начались в ноябре прошлого года.

"То, что культовые сериалы, пользующиеся международным вниманием, избирают для съемочной площадки Вильнюс, лишь подтверждает разнообразие и комплексность города. Для кинематографа важно то, что важно и вильнюсцам – чтобы город был открытым, зеленым, удобным, историческим и одновременно современным. Возможность трансформировать пространства Вильнюса является сильной стороной города, которая восхищает творческих людей", – отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году Лукишская тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний.

Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино.

В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал "Чернобыль" снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.