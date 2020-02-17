Появилась информация о нетрезвой роженице: это не первый ребенок в семье

В субботу в Вильнюсе нетрезвая женщина дома родила ребенка. Согласно имеющимся данным, женщина и младенец находятся в больнице, ситуацию выясняют. Стало известно, что появившийся на свет в субботу младенец – не единственный в семье.

17 февраля сообщалось, что женщина 1981 г.р. была пьяна - 2,65 промилле. Она и младенец находятся в больнице.

Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Гядас Батулявичюс сказал, что женщина и младенец находятся в больнице, специалисты общаются с врачами и женщиной.

"Сейчас оценивают ситуацию в семье, общаются с врачами, смотрят, какие услуги нужны семье", – заметил он.

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Эта семья в поле зрения специалистов по правам детей ранее не попадала. В семье есть еще дети. По словам Батулявичюса, о родах врачам сообщили близкие роженицы.

"Такое случается нечасто", – сказал о нетрезвой роженице Батулявичюс.

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В прошлом году в Литве были зафиксированы два таких случая - в Клайпеде.

Директор Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене рассказала, что ждет детей пьющих во время беременности матерей.

"Алкоголь - одно из токсических веществ, которое попадает через плаценту. Если женщина пьет, плод также получает алкоголь, – сказала врач. – Если мать только чуть-чуть выпила, то плод абсолютно пьян.

Раньше в Литве ни одна женщина не пила, поскольку знала, что это вредно для плода".

Мачюлене сказала, что алкоголь особенно влияет на мозг плода. Это воздействие влияет и на дальнейшую жизнь ребенка, когда он становится взрослым.

"В первую очередь алкоголь повреждает мозг, печень и другие органы. Больше всего страдает мозг. Такие дети растут гиперактивными, – сказала врач. – И это лишь небольшая часть симптомов. Но если бы мать проанализировала сколько она пила алкоголя и когда во время беременности, когда прекратила пить, то увидела бы, что она в этом виновата сама".

Если роженица пила во время беременности, то у плода диагностируют фетальный алкогольный синдром. Его признаки видны невооруженным глазом: это широкая плоская переносица, тонкая верхняя губа (кайма верхней губы), узкий лоб.

"Внешние признаки коррекции поддаются, а вот внутренние – изменения мозга и печени - изменению не подлежат. Такие дети обладают низким интеллектом", - сказала врач.