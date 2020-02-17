Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку

"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация. Они почти два года присылали счета за услуги умершему человеку", – рассказал редакции Delfi читатель Паулюс (личность читателя порталу известна). Мужчина сказал, что об этих счетах узнал совсем недавно, однако его удивило, что после выяснения обстоятельств компания должным образом не признала свою ответственность. Представитель Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что читателю принесут извинения, а ущерб – возместят.

"29 апреля 2018 года от рака скончалась моя мама", – начал свой разговор с журналистом Delfi Паулюс.

До этого именно он оплачивал телефонные счета матери и бабушки, однако договор был заключен на их имя.

После смерти матери он позвонил в салон Tele2 и попросил остановить действие ее плана. Он сказал, что тогда у него спросили, о каком номере идет речь, затем консультант заверила, что все в порядке.

Однако через какое-то время бабушка Паулюса заметила, что что-то не так, приходят большие счета.

"Я поехал в салон Tele2 в Северный городок и начал разговор о том, что у меня есть один номер и я хочу поменять план.

Мне ответили, что у меня два номера. Я оставил жалобу, в ней указал дату смерти матери, мне сказали, что со мной свяжутся", – рассказал Паулюс, заметив, что ждал два месяца, а потом получил смс-сообщение, текстом которого поделился с Delfi.

"Мы очень сожалеем, но не видим в системе вашей просьбы с апреля 2018 г. расторгнуть договор по номеру xxxxxxx. Приносим извинения за возможную ошибку работника. С учетом того, что дополнительно никто не обращался с просьбой о расторжении договора, компенсируем вам плату за план на срок 6 месяцев – 17,4 евро", – было сказано в сообщении.

"Мне не деньги нужны. Они могли ничего не компенсировать, я надеялся, что если такое происходит, они берут ответственность за действия работников на себя, оказывается, нет.

Они два года брали плату за номер, который все время был выключен, ведь карточку я выбросил. Ею никто не пользовался.

Вот такое отношение бизнеса, если прошло столько времени, а они так и не связались со мной, а только прислали смс-сообщение о "возможно допущенной работником ошибке", – возмущался Паулюс, заметив, что если бы не бабушкины подозрения, то он до сих пор платил бы за недействующий номер.

"Особенно возмущает халатность и равнодушие бизнеса. Это цинизм – они почти два года присылают счета умершему человеку, а потом говорят, "возможно, это ошибка, а может и нет, так дадим ему 18 евро", – сказал мужчина.

Редакция портала связалась с представителем Tele2 Андрюсом Баранаускасом. Он принес извинения за создавшуюся ситуацию и сказал, что в случае смерти клиента действуют иные процедуры.

"Если такое случается, мы просим наследников приехать в салон и предъявить свидетельство о смерти или его копию. После этого мы расторгаем договор и даже не просим оплачивать счет за телефон, если, к пример, был долг", – сказал он, подчеркнув, что звонка для расторжения соглашения недостаточно.

"Если человек позвонил по телефону, видимо, наш консультант допустил ошибку, ввел человека в заблуждение, поскольку звонка в данном случае недостаточно. В таких случаях есть место для злоупотребления. Надо обязательно прийти в салон и предъявить документ. Договор можно расторгнуть только в салоне", – подчеркнул Баранаускас.

"Мои соболезнования, я приношу извинения за создавшуюся ситуацию", – сказал он и заверил, что свяжется с читателем и с даты, указанной в свидетельстве о смерти, все счета аннулируются, деньги вернут.