Ушел из жизни литовский поэт Кястутис Навакас

На 56-м году жизни 16 февраля ушел из жизни литовский поэт Кястутис Навакас. Эту информацию BNS подтвердила председатель Литовского союза писателей Бируте Йонушкайте. Причина смерти поэта пока неясна.

Навакас – поэт, эссеист, литературный критик, переводчик. Родился 24 февраля 1964 года в Шейминишкяй, Утенский район. Произведения Навакаса были переведены на русский, латышский, грузинский, финский, шведский, македонский, немецкий, английский, итальянский, эстонский, чешский, японский, китайский, турецкий, болгарский и польский языки.

Главы страны выражают соболезнования в связи со смертью поэта.

"Голос писателя был актуален и своеобразен в литературе независимой Литвы", – сказал президент Гитанас Науседа.

По его словам, Навакас был везде – он писал стихи, эссе, был публицистом, переводчиком немецких поэтов, способствовал появлению множества литературных изданий, а Каунас всегда будет помнить его уникальный книжный магазин "Семь одиночеств" (Septynios vienatvės).

Президент выразил соболезнования семье, близким поэта и всей общине писателей Литвы.