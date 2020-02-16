В столице Литвы состоялось традиционное шествие 16 февраля

По случаю 102 годовщины восстановления государства в воскресенье утром в столице Литвы состоялось традиционное шествие "Путем государственности" от Кафедральной площади до кладбища Расу. В нем участвовали тысячи молодых людей.

Украшением шествия стал огромный литовский триколор, который несли школьники и их учителя.

Большинство участников шествия несли праздничную символику: флаги как триколоры, так и исторические с Погоней, флаги школ, трехцветные шарфы. Директор Ужупской гимназии Виргиния Навицкене сказала, что с каждым годом в шествии участвует все больше школьников.

"Когда я пришла в первый раз, их было меньше, однако с каждым годом их становится все больше – крепчает чувство патриотизма, понимание истории и осознание, что мы – свободное независимое сильное государство с крепкими традициями", – сказала директор.

Учитель школы Науямясчё Вайдотас Степонавичюс сказал, что 16 февраля важный праздник не только для литовцев, но и для жителей страны разных национальностей.

"Наша школа – школа нацменьшинств, но все мы - граждане Литвы, поэтому хотим вместе отметить этот важный день. Молодежь видит смысл в таких мероприятиях. Прошло то время, когда спрашивали - что мне с этого?", – сказал 28-летний учитель.

"Общество становится более сплоченным, хотя индивидуализм по-прежнему силен, но тенденция направлена на создание гражданского общества", – прибавил Степонавичюс .

Шествие прошло мимо Дома подписантов, мимо Ратуши в сторону Большого дворца вильнюсского сейма, где собравшиеся вместе с председателем Верховного совета-Восстановительного Сейма Витаутасом Ландсбергисом исполнили гимн Литвы.

Далее через Остробрамские ворота шествие двинулось в сторону кладбища Расу, где почтили память подписантов Акта от 16 февраля Йонаса Басанавичюса, Миколаса Биржишки и Йонаса Вилейшиса, а также глав восстания 1863-1864 гг., память добровольцев, погибших за свободу Литвы.

"Для меня это шествие – способ продемонстрировать уважение, быть частью общества", – сказала ученица гимназии им. Й.Басанавичюса Лаура Юнявичюте.

По данным полиции, в шествии приняли участие больше 2000 человек, в основном – школьники, но были и семьи с детьми, молодежь и пенсионеры.

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы объявил о восстановлении независимого Литовского государства.