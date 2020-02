Литва определилась: на "Евровидение" в этом году едет группа The Roop

Гинтаре Урникене ru.DELFI.lt

15 февраля вечером на арене "Жальгирис" в Каунасе поклонники конкурса "Евровидение" ждали финала – стало известно, кто поедет в Роттердам, где в мае состоится конкурс, и будет представлять нашу страну. И комиссия и зрители единодушно выбрали победителем группу The Roop! Всего в финале было 8 групп и исполнителей: Айсте Пильвялите, Rūta Loop, KaYra, Моника Мария, MeandI, The Roop, The Backs, Monique.

Литва в этом году посылает для участие в конкурсе своего 21-ого исполнителя. В прошлом году Литву на этом конкурсе представлял Юрий Векленко с песней Run with the lions и группа The Backs.

