В Вильнюсе открыт первый детский хоспис

15 февраля в столице Литвы был открыт первый детский хоспис.

В освящении детского отделения им. Блаженного ксендза М.Сопочки приняла участие супруга президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Сегодня большая честь стоять здесь среди Вас. Это очень важный и великий день для нашей страны. Поскольку Вы, именно Вы, создавшие, построившие и присматривающие за этим хосписом - свет в Свете. Поскольку Вы взращиваете межгосударственные, общественные, человеческие отношения и закладываете прочный фундамент ценностей. Вы укрепляете наши души, которые огрубели от повседневности, оживляете уставшие сердца, утешаете семьи, которых коснулись тяжелые болезни и безжалостная судьба. Вы высоко поднимаете знамя веры", – сказала Диана Науседене.

Она поблагодарила Польшу, подарившую Литве свою дочь – прекрасную личность, дорогую сестру по духу Михаэлу Рак. По словам Науседене, только она и ее прекрасные помощники знают, сколько горьких слез было пролито, когда оплакивали равнодушие, предательство, сколько молитв было произнесено и сколько обращались за помощью не для себя, а для обделенного Человека, сказано в пресс-релизе.

"Я верю в то, что наша община может расти в правде и свете. Позвольте от имени президента Литвы и от моего имени вручить общине хосписа важнейшие символы нашего государства – национальный и исторический флаги. Пусть они поднимутся высоко и развеваются рядом с хосписом как благородное стремление связать всех нас в мощную общину, ведомую путями человечности к высшим целям. Да благословит Бог наши дела и наши шаги", – сказала Науседене.