Выяснилось, когда будет отремонтирован тоннель Гележинё Вилко

Вильнюсский муниципалитет, который решил отремонтировать тоннель Гележинё Вилко в 2018 году, рассчитывает начать работы в 2021 году.

По словам Арунас Висоцкас, старшего советника отдела муниципальной инфраструктуры, в этом году ожидается выбор технического проекта. Он заявляет, что процедуры были отложены из-за ожидаемого отчета экспертов из Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса.

"Поскольку мы получили экспертное заключение только в середине прошлого года, средства не планировались, поэтому в прошлом году работы не начались. В этом году мы планируем подготовить технический проект, реализовать его в 2021 году. По мнению экспертов, серьезных нарушений нет - мы планируем провести косметический ремонт тоннеля и украсить его, чтобы он не был таким мрачным", - сказал А. Висоцкас.

По его словам, разработчики технического проекта должны будут предусмотреть также освещение туннеля, а также решения о том, следует ли перекрашивать тоннель или перекрывать конструкции.