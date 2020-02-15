У мэров маленьких городов кончилось терпение: нет банковских отделений, установлен один банкомат и в нем заканчиваются деньги

Количество отделений банка и банкоматов в Литве уменьшается. Ассоциация банков Литвы утверждает, что такие решения были приняты после тщательной оценки потребностей людей и возможности посетить по-прежнему имеющиеся отделения банка. Мэры городов в передаче Delfi рассказывают о текущей ситуации и говорят, что в будущем мы можем столкнуться с проблемой того, что люди начнут чувствовать себя изолированными, а некоторые уже сейчас почти весь день тратят для того, чтобы доехать до банковских отделений в крупных городах.

Люди сталкиваются с проблемами

Кястутис Купшис, глава ассоциации "За справедливое банковское дело", сказал, что люди сталкиваются с проблемами.

"Потребители часто жалуются на сложность доступа к простым банковским услугам, а из-за более сложных банковских услуг необходимо ездить довольно далеко", - сказал он.

По словам собеседника, такие аргументы, как демографическая ситуация и уменьшающаяся Литвы, просто неубедительны.

"Конечно, можно аппелировать к уменьшающейся Литве и сокращающемуся населению, но даже в относительно крупных городах, таких как Ретавас или Науйойи Акмяне, нет банковских отделений. Вот факт, вызывающий серьезную обеспокоенность. Как будто мы оказались в ситуации, когда мы не можем выжить без банков, мы получаем зарплату, пособия, пенсии - в конце концов, мы настолько привязаны к банковскому сектору, что без него тяжело выжить, а он бежит от нас", - сказал К. Купшис.

Цифровизация и демография

Президент ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс пытается взглянуть на это с другой стороны и подчеркивает, что 75% людей используют интернет-банкинг.

"Я бы хотел сказать, что отделения банков в настоящее время не сокращаются. Во вторник мы представили публике карту банковских услуг, которую господин Купшис продемонстрировал на выставке, и я настоятельно рекомендую всем пойти и посмотреть, где предоставляются финансовые услуги. Она так и называется - pinigųžemėlapis.lt.

В Литве есть две огромные силы, с которыми, к сожалению, никто не может справиться. Одна из них - цифровизация, другая - демография. Банки, финансовые услуги, как и некоторые другие государственные службы: образование, здравоохранение, сталкиваются с этим. Мы видим, что почти 75% население Литвы пользуется интернет-банком", - заявил он.

Мэр Неринги: в полдень субботы наличные в банкомате закончились

На вопрос, действительно ли хватает банковских услуг, мэр Неринги рассказал об отношении иностранцев к банковскому делу в Литве. По его словам, многие вновь прибывшие считают Литву небезопасным государством.

"Я встречался с представителями туризма, а также с представителями круизных лайнеров, перевозящих тысячи клиентов в Нерингу. В их глазах Литва все еще очень не безопасна в вопросе произведения оплаты банковскими картами, хотя я и думал, что мы самые безопасные, но иностранцы, приезжающие в Литву, хотят платить только наличными: покупая сувениры, рыбу в Прейле, где у продавца нет терминала, потому что он слишком дорогой и не предоставляется бесплатно", - сказал мэр Неринги Дарюс Ясайтис.

"Другое дело, приезжающие туристы - из России, из Беларуси. У них есть проблема с тем, что их нужно снять деньги из банкомата, а тут, как обычно, в полдень субботы кончаются деньги и начинаются всевозможные фантазии о том, что делать и как выжить", - добавил Д. Ясайтис.

Люди чувствуют себя изолированными

Количество жалоб уже увеличивается, и люди недовольны сложившейся ситуацией.

"Есть много жалоб и недовольств. Странное отношение заключается в том, что мы сокращаем услуги из-за демографии или других вещей. Если мы так думаем, то кто останется. Эти люди правы: остается только уезжать из Литвы, потому что никто не смотрит на нас.

Что остается человеку, например, предпринимателю, который хочет открыть счет здесь. Какая у него помощь здесь, на месте, чтобы добиться цели, проконсультироваться, с кем посоветоваться? Человек остался один - ему нужно ехать в большой город, чтобы получить такую услугу. (...) Эти люди могут быть полностью изолированы", - подчеркнул мэр города Ретавас Антанас Чернецкис.