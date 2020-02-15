Погода: после выходных в Литву придут перемены

Субботняя ночь будет сухой и спокойной. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, что приведет к образованию образованию гололедицы. Холоднее всего будет в юго-восточных районах страны, а теплее всего - на Куршской косе, где температура будет оставаться слегка положительной. В южной части страны возможен туман.

В юго-восточной части страны в субботу погода будет оставаться приятной, ожидается солнце, без осадков. Температура здесь поднимется до 3-5 градусов тепла. В северо-западной части страны грядущий атлантический циклон вызовет усиление юго-западных ветров, увеличение количества облаков и небольшое количество осадков во второй половине дня, дождей. Там будет 4-5 градусов тепла.

В воскресную ночь дождевые тучи будут передвигаться по северной части Литвы. Температура здесь будет оставаться положительной, около 1-3 градусов тепла, и около 4 градусов тепла на побережье. В южной и восточной частях страны осадков не ожидается, температура будет колебаться около нуля, ожидаются обледенения. Южный, юго-западный ветер по всей стране усилится до 8-13 м / с, с порывами 15-19 м / с.

16 февраля циклон вызовет ветреную, преимущественно дождливую погоду. Ветер южный, юго-западный, с порывами от 15 до 20 м / с. В западной Литве дождь ожидается с утра, но тепло с юго-запада повысит температуру до 7-9 градусов тепла. В восточных районах первая половина дня будет ветреной, но сухой, с небольшими дождевыми облаками ближе к вечеру. Температура здесь будет меньше - около 4-7 градусов.

В понедельник на погоду по-прежнему будет влиять атлантический циклон. Юго-западный ветер станет еще холоднее: порывы до 15-20 м / с, с суточными порывами до 23 м / с. Ночь будет очень теплой, около 4-8 градусов по Цельсию. Прогнозируется, что днем будет на уровне 6-11 градусов тепла, поэтому есть вероятность появления нового рекорда.