Науседа: предлагаемые Литвой альтернативы по газу помогают Беларуси в переговорах с РФ

Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает этой стране вести переговоры с Россией, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину (Александру – ред.) Лукашенко говорить как равноценному партнеру с (Владимиром – ред.) Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать", – сказал программе в четверг Г. Науседа, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа.

"В определённом смысле мы создаём условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных", – добавил он.

Он подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время "гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы".

"Само собой разумеется. Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа", – сказал Г. Науседа.

Разведка Литвы в обнародованном в этом месяце отчёте констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и углублении интеграции переходят в политическое давление.

Разведка подчеркивает, что Россия стремится увеличить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом "слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси".

Газ Беларуси, пользуясь Клайпедским терминалом сжиженного природного газа, надеются поставлять в будущем США, подтвердил на этой неделе BNS новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.