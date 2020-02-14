Подкаст #можноспросить: первый выпуск - о подарках

Delfi запускает серию подкастов #можноспросить. Полезные разговоры с русскоговорящими гостями из Литвы, которые помогут найти ответы на интересующие вопросы и поднимут настроение.

В День святого Валентина принято дарить цветы возлюбленным. Но выбор цветов – дело непростое. Нужно угодить второй половинке и не попасть впросак. Как это сделать, советует Павел Залещевский – флорист, руководитель собственной фирмы, украшающей мероприятия. С ним беседуют известные литовские ведущие и организаторы мероприятий Андрей Марков и Евгений Соленков.