Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании

Суд арестовал имущество строившей стадион в Каунасе турецкой компании Kayi Insaat на 41,5 тыс. евро. Суд рассматривает иск компании Kauno kranai к туркам, которые остались должны каунасскому предприятию.

Как информировала BNS представитель Каунасского окружного суда Милда Бучните, компания Kauno kranai просит отсудить у Kayi Insaat, действующей через филиал в Литве KAYI Construction, 41,1 тыс. евро долга, пеню и годовые.

Kauno kranai также просила арестовать имущество турецкой компании, а в случае его отсутствия – денежные средства. Суд в среду удовлетворил эту просьбу. Суд счел, что требование не является необоснованным, кроме того, принял во внимание то, что сумма иска велика и число трудоустроенных KAYI Construction людей становится меньше.

Это решение в течение недели можно обжаловать в Апелляционном суде.

Каунасский муниципалитет в январе сообщил о расторжении договора о реконструкции стадиона с турецкой компанией, это было мотивировано невыполнением обязательств. Самоуправление тогда сообщило, что получило адресованные туркам претензии кредиторов относительно того, что компания не рассчиталась за строительные материалы, проектирование и другие услуги.

Турецкая компания обжаловала в суде решение о расторжении договора.