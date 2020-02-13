Экс-парламентарий Густайнис о предъявленных ему обвинениях: высосаны из пальца

Бывший член сейма Литвы Шарунас Густайнис говорит, что обвинения ему в получении скрытой взятки от концерна MG Baltic за поправки к Закону о потребительском кредите "высосаны из пальца".

Прокуратура трактует как взятку финансовую поддержку со стороны концерна созданному Ш. Густайнисом общественному учреждению Taikomosios politikos institutas ("Институт прикладной политики").

Давая показания в суде, бывший политик в четверг сказал, что концерн MG Baltic предоставлял финансовую поддержку институту с 2010 года, а предоставленные MG Baltic Media в 2015 году 8700 евро были "последней финансовой помощью, когда-либо предоставлявшейся институту". Он сказал, что ничего не знал о решении концерна выделить помощь.

"Обвинения мне высосаны из пальца, – сказал в суде Ш. Густайнис. – Никто со мной ничего не согласовывал и ничего не просил".

По словам прокуроров, выполняя просьбу бывшего вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса, Ш. Густайнис зарегистрировал поправки к Закону о потребительском кредите и голосовал за их принятие. Он подозревается во взяточничестве.

В деле также обвиняются в коррупции бывший лидер Литовского либерального движения, экс-парламентарий Элигиюс Масюлис, бывший трудовик Витаутас Гапшис, нынешний член сейма, экс-либерал Гинтарас Степонавичюс.

Обвинения в деле предъявлены и самому концерну MG Baltic, Партии труда и Литовскому либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признаёт.