Премьер-министр о решении по Савицкасу: этот кандидат не вызывал ни у кого сомнений

BNS ru.DELFI.lt

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что решение президента Гитанаса Науседы не назначать Лукаса Савицкаса министром экономики обусловили споры по поводу главы Минтранспорта Ярослава Наркевича.

"Ни для кого не секрет, какой это ответ и на какие решения", – завил премьер журналистам в правительстве. "До истории с министром транспорта этот кандидат не вызывал ни у кого сомнений", – добавил С. Сквернялис. Премьер-министр упомянул, что на его советника по экономике Л. Савицкаса ляжет "еще более значительная ответственность", чем сейчас, однако не детализировал, будет ли меняться его должность. Статьи по теме: Карбаускис: решение президента не назначать министра экономики – это ответная реакция на ситуацию с Наркевичем Лукас Савицкас: не берусь оценивать решение президента Премьер сказал, что еще обдумает, выдвигать ли другого кандидата в министры экономики. Президент Гитанас Науседа заявил, что отклонил кандидатуру 29-летнего Л. Савицкаса, поскольку "он не доказал, что сможет быстро реализовать значительные изменения" за время до выборов. Г. Науседа не раз призывал министра Я. Наркевича покинуть пост, но С. Сквернялис решил, что министр может продолжать работу.

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