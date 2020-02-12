Преподавательница из Каунасской коллегии поразила студентов: на лекции рассказала об обязательной эвтаназии "бесполезных стариков"

Студенты Каунасской коллегии с журналисткой Ритой Милюте поделились еще одной аудиозаписью, котора заставляет поднять брови. Во время лекции Жидроне Жарскене, посвященной безопасности человека, она поделилась со студентами мыслями, что эвтаназия скоро станет обязательной для пожилых или больных людей, поскольку они бесполезны для экономики.

Delfi напоминает, что в понедельник СМИ уже описали учительницу, работающую в Клайпеде, которая на уроке русского языка рассказала, что скучает по советскому времени, и надеется, что президент России Владимир Путин еще долгое время будет руководить страной.

"Обязательная эвтаназия для пожилых людей"

В записи, сделанной студентами Каунасской коллегии, Ж. Жарскене рассказала студентам, что в будущем крупные города будут поддерживать определенное количество жителей, а другие будут отправлены в регионы.

"Производство продуктов питания будет находиться под очень строгим контролем. Это же и сейчас происходит понемногу, потому что запрещают отдельный фермерские хозяйства, наши фермеры не могут держать свиней, не могут держать одну корову. Конечно, жители крупных городов будут переселены в регионы. Население крупных городов не сможет превысить количество, которое уже было предусмотрено", - говорила она на аудиозаписи.

После этих заявлений, она добавила, что эвтаназия станет обязательной по экономическим причинам.

"И постепенно будет введена эвтаназия. Эвтаназия будет обязательной для неизлечимо больных и пожилых людей. В том смысле, что это бесполезные для экономики люди", - заявила она.

Журналистка Р. Милюте поделилась этой аудиозаписью в своем Facebook.

"Кто знает, с чего вы подумали, что в Литве у нас один учитель, которая вовремя не ушла из школы? Та, которая в Клайпеде, скучаете по более зеленой траве из своей юности времен СССР? Знакомьтесь - вдвое моложе, учительница, которая вещает о старичках, которых скоро будет усыплять, потому что, ну, невыгодно их содержать", - иронизировала журналистка.

Признали, что факты были необоснованными

Смильте Юрайте, начальник отдела маркетинга и коммуникаций Каунасской коллегии, сообщила, что разговор с преподавательницей состоялся во вторник.

"По словам преподавательницы, аудиозапись была сделана во время ее лекции на тему "Безопасность человека", и лекция проходила в Каунасской коллегии", - сказала пресс-секретарь колледжа.

Она сообщила, что преподавательница призналась, что предоставила необоснованные факты студентам колледжа.