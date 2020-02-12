Прокуроры предъявили подозрения президенту Grigeo Гинтаутасу Пангонису

Клайпедская окружная прокуратура предъявила подозрения крупнейшему акционеру и главе группы предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистных плит Grigeo Гинтаутасу Пангонису в связи с загрязнением Куршского залива неочищенными сточными водами компании Grigeo Klaipeda.

Эту информацию компания Grigeo распространила через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

По данным компании, в досудебном расследовании намечается предъявить подозрения или допросить в качестве специальных свидетелей всех нынешних или бывших руководителей Grigeo Klaipeda.

Представитель прокуратуры Клайпеды Игне Ротаутайте-Пукене информировала BNS, что число подозреваемых увеличилось до семи, а последнему из них подозрения предъявлены из-за нарушений правовых актов в области охраны природы и подлога документов.

Ранее подозрения были предъявлены и нынешнему главе Grigeo Klaipeda Томасу Эйкинасу.

Клайпедская окружная прокуратура в прошлом месяце начала досудебное расследование в связи с подозрениями, что Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив.