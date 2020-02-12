Посол: для США важно, чтобы Литва занималась безопасностью связи 5G и учитывала угрозы от Китая

США надеются, что Литва будет надлежащим образом заниматься безопасностью мобильной связи пятого поколения (5G) и при внедрении технологий учитывать исходящие от Китая угрозы, говорит новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.

"Цель США – чтобы страны, с которыми мы плотно работаем, предпринимали действия, которые помогли бы защитить их и нашу безопасность, как союзников", – сказал посол в интервью BNS.

Дипломат отказался детальнее прокомментировать консультации правительств Литвы и США о подписании двусторонней декларации по примеру Эстонии и Польши – дипломат ограничился комментарием, что этот вопрос обсуждается с разными государствами.

"Мы работаем с разными странами над такими соглашениями. Я не буду детализировать обсуждение, которое мы ведем с другими правительствами, но скажу, что по этому вопросу имеет место единая политика США", – сказал Р. Гилкрист.

Ответственный за кибернетическую безопасность вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза сказал BNS, что сейчас литовцы и американцы обсуждают практические решения по обеспечению безопасности сети 5G.

"Имеет место очень конструктивный и конкретный разговор, какие условия должны быть проведены в жизнь и какие решения приняты, чтобы было приемлемо и для стратегических союзников, и для нас", – сказал BNS вице-министр.

По его словам, безопасность сети является фундаментальным условием для военного сотрудничества, потому что из-за ненадёжной инфраструктуры в Европе у США могут возникнуть проблемы с размещением здесь своих военных.

В двусторонних декларациях с Эстонией и Польшей написано, что при создании сети поставщики не могут контролироваться зарубежными правительствами, где нет независимого судебного надзора. Китайская технологическая компания Huawei прямо в этих соглашениях не называется.

Не упоминая названий предприятий, американский посол сказал, что правительство и общество Литвы должны быть озабочены тем, чтобы частную информацию не могли получать власти коммунистического Китая.

"Моё мнение, как гражданина, что этот вопрос намного шире просто того, какие будут отношения с США. Этот вопрос скорее звучал бы так: "Хочу ли я, чтобы у коммунистической партии Китая был доступ к частной информации обо мне?" – сказал Р. Гилкрист.

"5G – это очевидно новый горизонт с множеством вопросов, что это будет означать в конце концов. Однако, я считаю, что с учетом критической инфраструктуры и такой информации для любого правительства и для любого гражданина постановка таких вопросов является правильной политикой", – сказал посол США.

Глава военной разведки Литвы, полковник Ремигиюс Бальтренас в этом месяце заявил, что участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры 5G создает риски безопасности, так как китайский закон обязывает Huawei и другие находящиеся в госуправлении компании "делиться собираемой информацией с китайскими разведслужбами".

Он утверждает, что разведка придерживается ранее озвученной рекомендации о том, что Huawei не должна бы участвовать в создании стратегической инфраструктуры сети, а в других сферах следует оценить возможности контроля над рисками.

Huawei утверждает, что "занимается кибернетической безопасностью и придерживается международного регулирования этой сферы" и что никакие "правительственные ведомства или внешние организации не владеют акциями Huawei и никак не контролируют компанию".

Посольство Китая, в свою очередь, заявило, что обвинения в связи с угрозой от китайской технологии связи 5G "совершенно не обоснованы".

По словам Э. Керзы, надежность производителей оборудования сейчас не является единственным вызовом в Литве в плане внедрения технологии 5G – сейчас идут тяжёлые переговоры с Россией и Беларусью об условиях применения радиочастот на границе.

Вице-министр сказал, что следующий раунд этих переговоров с Россией планируется в начале лет.