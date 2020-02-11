В рассматриваемый судом спор о "Доме Москвы" вовлечен и ДГБ

В рассматриваемый Вильнюсским окружным административным судом (ВОАС) спор в качестве третьего заинтересованного лица включен Департамент госбезопасности (ДГБ).

Как информировала BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне, так суд хочет дать оценку материалу, предоставленному ДГБ Вильнюсскому городскому самоуправлению.

Осуществляющее строительство "Дома Москвы" общественное учреждение Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" просит в суде отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по строению и обязать пересмотреть их заново.

Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности.

Строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.

Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что этот объект является "инструментов кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы".

Литовская разведка с 2015 года упоминает "Дом Москвы" в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.

Дело будет рассматриваться 24 марта.