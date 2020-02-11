Grigeo Klaipeda: ответственность за неочищенные сбросы возлагается на бывшее руководство

Предприятие Grigeo Klaipeda, которое сбрасывало неочищенные сточные воды в Куршский залив, утверждает, что ответственность за загрязнение природы ложится на бывшее руководство предприятия, прежде всего – на возглавлявшего его с 2013 до 2019 года Видаса Бержонскиса.

Компания Grigeo Klaipeda обнародовала выводы проверки комиссии, что из-за решений и действий бывшего руководства часть биологически не обработанных сточных вод попадала в сети сточных вод компании Klaipedos vanduo, а по ним – в Куршский залив.

Как говорится в заключении, действия и решения, из-за которых часть биологически не обработанных сточных вод попадала в сети Klaipedos vanduo, большей частью имели место тогда, когда предприятие возглавлял В. Бержонскис, а производственным директором был Йонас Гаралис.

Работающий с декабря прошлого года глава Grigeo Klaipeda Томас Эйкинас уверяет, что не знал о сбрасываемых в Куршский залив неочищенных сточных водах.

"Пока и у нас самих возникает много вопросов, какие были мотивы сбрасывать биологически не очищенные сточные воды, когда компания работала прибыльно", – сказал для пресс-релиза Т. Эйкинас.

Как говорится в сообщении, и В. Бержонскис, и Й. Гаралис были уволены с Grigeo Klaipeda в 2019 году. Grigeo Klaipeda и ее поставщик Algol Chemicals требует в суде от бывшего руководства и других лиц возместить ущерб на сумму примерно 1,6 млн евро.

Комиссия по внутренней проверке пришла к выводу, что часть сточных вод Grigeo Klaipeda в общем объеме сбросов Klaipedos vanduo в период 2012-2019 годов составляла 4,2-7%.

Клайпедская прокуратура в прошлом месяце начала досудебное расследование в связи с подозрениями, что Grigeo Klaipeda сбрасывала неочищенные сточные воды в Куршский залив. Сейчас в расследовании подозреваемыми являются шесть физических лиц, из них четыре человека подозреваются в нарушениях правовых актов в области правоохраны и в подлоге документов, два человека – в нарушениях правовых актов в области правоохраны.

Представители прокуратуры сказали BNS, что все подозреваемые занимали руководящие посты на предприятии. Т. Эйкинас подтвердил BNS, что правоохрана предъявила ему подозрения, однако не стал комментировать, в каком досудебном расследовании и в чем конкретно он подозревается.

По словам прокуроров, ущерб окружающей среде может составлять "десятки миллионов" евро. Министр окружающей среды Кястутис Мажейка говорил, что ущерб природе от загрязнений Grigeo Klaipeda может достигать 60 млн евро.