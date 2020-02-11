Рынок недвижимости в Литве поражает аналитиков: цены могут расти даже быстрее, чем раньше

В 2019 году рынок недвижимости столкнулся с беспрецедентным ростом продаж, и к концу года уже было много споров о том, будет ли рынок 2020 года столь же успешным для застройщиков. Тем не менее, аналитики и эксперты по недвижимости сегодня прогнозируют, что блестящее начало года должно поддерживать высокие показатели продаж недвижимости, но покупателей ожидает неприятный сюрприз - цены на жилье продолжат расти.

Саулюс Вагонис, глава отдела оценки и исследования рынка Ober-Haus, на конференции по недвижимости сказал, что рынок является отражением экономики, а она ничего плохого в этом году не обещает. Поэтому, необходимо спрашивать не о том, насколько продажи в этом году упадут, а насколько они возрастут.

Тем не менее, он сказал, что склонен с осторожностью оценивать продажи в 2020 году.

"Я бы сказал, что количество сделок будет примерно таким же, как в прошлом году, или чуть выше, а цены - вырастут на 3-5 процентов", - сказал он, добавив, что считает, что продажи новостроек в этом году будут лучше, чем в прошлом, потому что сегодня на рынке просто больше предложений.

Мартинас Жибуда, менеджер по развитию Eika, также рассказал о росте.

"С одной стороны, мы можем сказать, куда расти, потому что рост составил 40 процентов, говоря о Вильнюсе и о первичном рынке жилья. Это фантастические цифры, которых никто не ожидал.

Похоже, куда еще расти, но январские результаты - снова рост. Я бы сказал, что в этом году количество сделок в Вильнюсе увеличится еще на 5 процентов", - прогнозирует М. Жибуда.

Правда, для тех, кто планирует купить жилье, новости похуже. Цены на жилье, по его словам, будут расти даже быстрее, чем в прошлом году.

"В прошлом году этот показатель составил 6%, поэтому я думаю, что в этом году рост цен составит не менее 6%", - сказал он.

Шарунас Тарутис, глава отдела инвестиций и анализа Citus, также рассказал о том, чего ожидать в 2020 году. По его мнению, хотя ранее прогнозировалось, что рынок первичного жилья стабилизируется в начале этого года, показатель продаж за январь показывает, что более 6000 квартир будет продано в Вильнюсе в конце этого года.

Он также сказал, что ожидается дальнейшее повышение цен на жилье, но не только в результате общей индексации, но также в результате требований покупателей и ожиданий лучшего продукта.